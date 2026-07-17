Soirée fête foraine, Musée départemental des Arts et Traditions Populaires, Champlitte

Informations pratiques

Soirée fête foraine Vendredi 7 août, 19h00 Musée départemental des Arts et Traditions Populaires Haute-Saône

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T19:00:00+02:00 – 2026-08-07T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-07T19:00:00+02:00 – 2026-08-07T22:30:00+02:00

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ DANS LE CADRE DE L’EXPOSITON « LA FÊTE FORAINE. UN MONDE À PART ? »

Approchez, approchez ! Mesdames et Messieurs, la fête continue à Champlitte !

Au rythme de la musique et des sons du bal forain, le musée vous invite à une soirée festive dans le cadre de l’exposition « La fête foraine. Un monde à part ? ».

Au programme :

• De 19h à 22h30

– Visite express de l’exposition

Toutes les 30 min

Tout public

– Rencontre musicale avec Onoforio Samba, chanteur de bonne aventure ambulant

Laissez-vous ensorceler par la voix envoûtante d’Onoforio !

En continu

Tout public

• À 19h, 20h, 21h et 22h

– Construction foraine en briques LEGO® et atelier créatif

Avec Unibrick

Construisez, inventez, assemblez… et faites naître votre fête foraine en LEGO® ! Pour la faire connaître ? Réalisez votre propre affiche de l’événement !

Tout public à partir de 7 ans – jauge limitée

Durée : 30 min

• À 20h30

– Concert plein air de jazz manouche

Avec Guitare swing

Tout public – durée : 1h

RESTAURATION SUR PLACE

Musée départemental des Arts et Traditions Populaires 7 Rue de L’Eglise, 70600 Champlitte, France Champlitte 70600 Champlitte Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384957650 https://musees.haute-saone.fr Géré par le Département de la Haute-Saône, le musée d’Arts et Traditions populaires de Champlitte, doit son existence au couple Albert et Félicie Demard, ainsi qu’à leur fils Jean-Christophe. Grâce à un travail de prospection continu et à une véritable passion pour son terroir, la famille Demard a participé à la sauvegarde d’un patrimoine, témoin d’une histoire : celle des femmes et des hommes de la France rurale et de leur quotidien à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. En 1952, durant les grands changements liés à l’exode rural et à la modernisation des fermes, le couple Demard a commencé à acquérir mobilier et objets, qui contribueront à la naissance du premier musée en 1957 : le musée d’Histoire et de Folklore. Dans le cadre du projet stratégique “Musées 2020”, le Département de la Haute-Saône et ses partenaires ont engagé une réflexion pour réinventer les relations entre les musées départementaux (musée Albert-et-Félicie Demard à Champlitte et musée de la Montagne à Château-Lambert) et leurs territoires. L’Ethnopôle “Réinventer les musées populaires” a été créé en 2015 et labellisé par le ministère de la Culture afin de faire de ce projet un laboratoire en matière de relations musées-territoires, fondé sur une méthode de contribution citoyenne. A 54 km de Dijon par la D960, à 20 km de Gray par la D67 et à 36 km de Langres par la N74 puis la D67. Parking gratuit à proximité (autocars et voitures).

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ DANS LE CADRE DE L’EXPOSITON « LA FÊTE FORAINE. UN MONDE À PART ? »

©Collection privée