Soirée film à Helmouth Chilhac
Chilhac Haute-Loire
Début : 2026-03-06 19:00:00
Surprises, canapés, cocooning.
19h00: Repas partagé
20h30: Projection du film
Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 97 05 88 contact@helmouth.fr
English :
Surprises, canapés, cocooning.
7:00 pm: Shared meal
8:30pm: Film screening
