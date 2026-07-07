Informations pratiques

Lalaye

Soirée Flamenco Atelier voix et danse Festi’Val Passeurs de Musique

19 place de la Mairie Lalaye Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Plongez dans l’univers vibrant du flamenco, où la musique se vit autant qu’elle s’écoute. Cette soirée propose une immersion complète un atelier participatif suivi d’un concert dansé, où voix, guitare et danse s’entrelacent avec intensité. .

19 place de la Mairie Lalaye 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 77 69 59 contact.ensemblek@gmail.com

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English :

L’événement Soirée Flamenco Atelier voix et danse Festi’Val Passeurs de Musique Lalaye a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé