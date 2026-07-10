Informations pratiques

Lalaye

Spectacle musical Amours Sorcières Festi’Val Passeurs de Musique

19 place de la Mairie Lalaye Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 20:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Ce spectacle musical retrace le destin de près d’un demi-million d’espagnols cherchant à franchir la frontière à l’aube de la Seconde Guerre Mondiale dans l’espoir de trouver refuge en France. Cet exil forcé, connu sous le nom de La Retirada, a marqué des générations entières.

Par le Collectif Telescopik .

19 place de la Mairie Lalaye 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 77 69 59 contact.ensemblek@gmail.com

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English :

L’événement Spectacle musical Amours Sorcières Festi’Val Passeurs de Musique Lalaye a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé