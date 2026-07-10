Spectacle musical Amours Sorcières Festi’Val Passeurs de Musique Lalaye
samedi 22 août 2026 · Lalaye
Informations pratiques
Lalaye
Spectacle musical Amours Sorcières Festi’Val Passeurs de Musique
19 place de la Mairie Lalaye Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22 20:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Ce spectacle musical retrace le destin de près d’un demi-million d’espagnols cherchant à franchir la frontière à l’aube de la Seconde Guerre Mondiale dans l’espoir de trouver refuge en France. Cet exil forcé, connu sous le nom de La Retirada, a marqué des générations entières.
Par le Collectif Telescopik .
19 place de la Mairie Lalaye 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 77 69 59 contact.ensemblek@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle musical Amours Sorcières Festi’Val Passeurs de Musique Lalaye a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé