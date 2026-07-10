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AGENDA · Lalaye

Spectacle musical Amours Sorcières Festi’Val Passeurs de Musique Lalaye

samedi 22 août 2026 · Lalaye

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
19 place de la Mairie
Ville
67220 Lalaye
Département
Bas-Rhin
Tarif

Lalaye

Spectacle musical Amours Sorcières Festi’Val Passeurs de Musique

19 place de la Mairie Lalaye Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22 20:30:00

Date(s) :
2026-08-22

Ce spectacle musical retrace le destin de près d’un demi-million d’espagnols cherchant à franchir la frontière à l’aube de la Seconde Guerre Mondiale dans l’espoir de trouver refuge en France. Cet exil forcé, connu sous le nom de La Retirada, a marqué des générations entières.
Par le Collectif Telescopik   .

19 place de la Mairie Lalaye 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 77 69 59  contact.ensemblek@gmail.com

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English :

L’événement Spectacle musical Amours Sorcières Festi’Val Passeurs de Musique Lalaye a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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