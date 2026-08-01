Informations pratiques

Le Poujol-sur-Orb

SOIRÉE FLAMENCO

Rue de la Gare Le Poujol-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Vendredi 14 août à partir de 19h30

Spectacle avec Almas Flamencas

Ambiance festive avec de la sevillane et de la rumba

Info et réservation 07 70 15 60 76

Vendredi 14 août à partir de 19h30

Spectacle avec Almas Flamencas

Ambiance festive avec de la sevillane et de la rumba

Info et réservation 07 70 15 60 76 .

Rue de la Gare Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 7 70 15 60 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SOIRÉE FLAMENCO

Friday, August 14, starting at 7:30 p.m.

Performance by Almas Flamencas

A festive atmosphere with sevillanas and rumba

Information and reservations: 07 70 15 60 76

L’événement SOIRÉE FLAMENCO Le Poujol-sur-Orb a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB