SOIRÉE FLAMENCO Le Poujol-sur-Orb
vendredi 14 août 2026 · Le Poujol-sur-Orb
Informations pratiques
Le Poujol-sur-Orb
SOIRÉE FLAMENCO
Rue de la Gare Le Poujol-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Vendredi 14 août à partir de 19h30
Spectacle avec Almas Flamencas
Ambiance festive avec de la sevillane et de la rumba
Info et réservation 07 70 15 60 76
Vendredi 14 août à partir de 19h30
Spectacle avec Almas Flamencas
Ambiance festive avec de la sevillane et de la rumba
Info et réservation 07 70 15 60 76 .
Rue de la Gare Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 7 70 15 60 76
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English : SOIRÉE FLAMENCO
Friday, August 14, starting at 7:30 p.m.
Performance by Almas Flamencas
A festive atmosphere with sevillanas and rumba
Information and reservations: 07 70 15 60 76
L’événement SOIRÉE FLAMENCO Le Poujol-sur-Orb a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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