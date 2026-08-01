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SOIRÉE FLAMENCO Le Poujol-sur-Orb

vendredi 14 août 2026 · Le Poujol-sur-Orb

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Adresse
Rue de la Gare
Ville
34600 Le Poujol-sur-Orb
Département
Hérault
Tarif

Le Poujol-sur-Orb

SOIRÉE FLAMENCO

Rue de la Gare Le Poujol-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Vendredi 14 août à partir de 19h30
Spectacle avec Almas Flamencas
Ambiance festive avec de la sevillane et de la rumba
Info et réservation 07 70 15 60 76
Vendredi 14 août à partir de 19h30
Spectacle avec Almas Flamencas
Ambiance festive avec de la sevillane et de la rumba
Info et réservation 07 70 15 60 76   .

Rue de la Gare Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 7 70 15 60 76 

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English : SOIRÉE FLAMENCO

Friday, August 14, starting at 7:30 p.m.
Performance by Almas Flamencas
A festive atmosphere with sevillanas and rumba
Information and reservations: 07 70 15 60 76

L’événement SOIRÉE FLAMENCO Le Poujol-sur-Orb a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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