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Soirée fléchettes Sceaux-du-Gâtinais

Soirée fléchettes Sceaux-du-Gâtinais

Soirée fléchettes Sceaux-du-Gâtinais samedi 30 mai 2026.

Ville : 45490 Sceaux-du-Gâtinais

Département : Loiret

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Sceaux-du-Gâtinais

Soirée fléchettes

Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Soirée fléchettes
Tournoi de fléchettes dans une ambiance plus que conviviale, une belle soirée de jeux en perspective dans votre brewpub préféré à La Fabrik !   .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

Darts evening

L’événement Soirée fléchettes Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-04-30 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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