Soirée fléchettes Sceaux-du-Gâtinais
Soirée fléchettes Sceaux-du-Gâtinais samedi 30 mai 2026.
Sceaux-du-Gâtinais
Soirée fléchettes
Sceaux-du-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Soirée fléchettes
Tournoi de fléchettes dans une ambiance plus que conviviale, une belle soirée de jeux en perspective dans votre brewpub préféré à La Fabrik ! .
Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Darts evening
L’événement Soirée fléchettes Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-04-30 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS