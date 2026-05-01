Sceaux-du-Gâtinais

Soirée fléchettes

Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Soirée fléchettes

Tournoi de fléchettes dans une ambiance plus que conviviale, une belle soirée de jeux en perspective dans votre brewpub préféré à La Fabrik ! .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Darts evening

L’événement Soirée fléchettes Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-04-30 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS