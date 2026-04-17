Sceaux-du-Gâtinais

Théâtre Agatha Christie Le Vallon

Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Théâtre Agatha Christie Le Vallon

Ce sera théâtre à Sceaux-du-Gâtinais avec une pièce d’Agatha Christie Le Vallon mise en scène par Humphrey Vidal et Alexandre Beaulieu et présentée par la troupe Passion Théâtre de Dordives ! Quand trois femmes sont amoureuses du même homme, le week-end peut rapidement mal tourner… Sur réservation par téléphone 0 .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 55 99 98 01

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English :

Agatha Christie Theatre: The Vallon

L’événement Théâtre Agatha Christie Le Vallon Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-04-17 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS