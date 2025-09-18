Soirée « Fluo » Saint-Ciers-sur-Gironde

Soirée « Fluo » Saint-Ciers-sur-Gironde samedi 7 février 2026.

Soirée « Fluo »

Salle des Fêtes Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Soirée Fluo Année 80-2000

Avec le Groupe Dreams in Song et Ruddy Boyer

Une soirée pleine de couleurs

Repas adulte 20 euros

– Oeufs Mimosa, Tomate

– Boeuf Guiness

– Salade de Fruits

Repas enfant 10 euros

– Steak Haché / Purée de pomme de terre maison

– Salade de Fruits .

Salle des Fêtes Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine cdfsaintciers@gmail.com

