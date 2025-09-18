Soirée « Fluo » Saint-Ciers-sur-Gironde
Soirée « Fluo » Saint-Ciers-sur-Gironde samedi 7 février 2026.
Soirée « Fluo »
Salle des Fêtes Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde
Soirée Fluo Année 80-2000
Avec le Groupe Dreams in Song et Ruddy Boyer
Une soirée pleine de couleurs
Repas adulte 20 euros
– Oeufs Mimosa, Tomate
– Boeuf Guiness
– Salade de Fruits
Repas enfant 10 euros
– Steak Haché / Purée de pomme de terre maison
– Salade de Fruits .
Salle des Fêtes Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine cdfsaintciers@gmail.com
