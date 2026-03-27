Soirée Folk club Bar associatif Le Ti’Boussa Avranches

Soirée Folk club 3 rue de la liberté Avranches 2026-04-09

Soirée Folk club Bar associatif Le Ti’Boussa Avranches jeudi 9 avril 2026.

Soirée Folk club

Bar associatif Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 20:30:00
fin : 2026-04-09

Date(s) :
2026-04-09

Une chanson que vous aimez. Venez la chanter accompagnée ou non de musiciens ou tout simplement l’écouter en toute bienveillance et convivialité. Possibilité de se restaurer.   .

Bar associatif Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87  al.tiboussa@gmail.com

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English : Soirée Folk club

L’événement Soirée Folk club Avranches a été mis à jour le 2026-03-23 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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