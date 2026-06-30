Colmar

Soirée folklorique alsacienne

Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-01 20:00:00

fin : 2026-09-01 21:30:00

Date(s) :

2026-09-01

Retrouvez l’ambiance conviviale d’une animation folklorique colmarienne avec les groupes Echo du Rebberg et Heloldo Wilaria !

Au plus fort de la saison estivale, venez assister à des animations hautes en couleurs ! Les mardis soirs, au cœur de la vieille ville, rendez-vous avec des groupes folkloriques pour des danses traditionnelles et des mélodies puisées dans le vaste répertoire folklorique alsacien. 0 .

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

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English :

Experience the friendly atmosphere of a Colmar folk festival with the groups Echo du Rebberg and Heloldo Wilaria!

L’événement Soirée folklorique alsacienne Colmar a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Colmar