Soirée fondu creusois

Colondannes Creuse

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

2026-11-07

Soirée fondu creusois, salle des fêtes à 20h

Maximum 120 pers

Tarif 16€ adulte, enfant moins de 10 ans 10€

Réservation 06 50 82 84 36 .

Colondannes 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 82 84 36

