Soirée fondu creusois Colondannes

Tarif : – –
Soirée fondu creusois, salle des fêtes à 20h
Maximum 120 pers
Tarif 16€ adulte, enfant moins de 10 ans 10€
Réservation 06 50 82 84 36 .
Colondannes 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 82 84 36
