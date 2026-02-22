Soirée fondu frites

Lavaufranche Creuse

Tarif : – – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Soirée animée fondu frites par l’association Lavaufranche loisirs. .

Lavaufranche 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 41 03 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée fondu frites

L’événement Soirée fondu frites Lavaufranche a été mis à jour le 2026-02-19 par Creuse Tourisme