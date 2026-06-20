Soirée fondue dans les bassins du Doubs supp Villers-le-Lac
Soirée fondue dans les bassins du Doubs supp Villers-le-Lac mardi 18 août 2026.
Villers-le-Lac
Soirée fondue dans les bassins du Doubs supp
Villers-le-Lac Doubs
Tarif : 28 – 28 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18 22:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Soirée location de canoe suivie d’une traditionel fondue au fromage dans les Bassins du Doubs .
Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 80 48 90 jlfaivre25@orange.fr
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English : Soirée fondue dans les bassins du Doubs supp
L’événement Soirée fondue dans les bassins du Doubs supp Villers-le-Lac a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER