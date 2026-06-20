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Soirée fondue dans les bassins du Doubs supp Villers-le-Lac

Soirée fondue dans les bassins du Doubs supp Villers-le-Lac mardi 18 août 2026.

Ville
25130 Villers-le-Lac
Département
Doubs
Début
mardi 18 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
28 28 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Villers-le-Lac

Soirée fondue dans les bassins du Doubs supp

Villers-le-Lac Doubs

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18 22:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Soirée location de canoe suivie d’une traditionel fondue au fromage dans les Bassins du Doubs   .

Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 80 48 90  jlfaivre25@orange.fr

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English : Soirée fondue dans les bassins du Doubs supp

L’événement Soirée fondue dans les bassins du Doubs supp Villers-le-Lac a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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