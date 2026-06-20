Soirée fondue dans les bassins du Doubs supp Villers-le-Lac mardi 18 août 2026.

Villers-le-Lac

Soirée fondue dans les bassins du Doubs supp

Villers-le-Lac Doubs

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18 22:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Soirée location de canoe suivie d’une traditionel fondue au fromage dans les Bassins du Doubs .

Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 80 48 90 jlfaivre25@orange.fr

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English : Soirée fondue dans les bassins du Doubs supp

L’événement Soirée fondue dans les bassins du Doubs supp Villers-le-Lac a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER