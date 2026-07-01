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AGENDA · Villers-le-Lac

Un été o’Val Villers-le-Lac

mercredi 26 août 2026 · Villers-le-Lac

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Ville
25130 Villers-le-Lac
Département
Doubs
Tarif

Villers-le-Lac

Un été o’Val

Villers-le-Lac Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Un Été O’val, c’est un spectacle de cirque en plein air proposé gratuitement dans les 8 communes de la Communauté de commune du Val de Morteau les mercredis de l’été.
Les spectacles sont précédés de 2 ateliers d’initiation aux arts du cirque de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30. Inscriptions sur site internet.
Une programmation de la Cie INHERENCE en collaboration avec la Communauté de Communes du Val de Morteau et de la Région Bourgogne- Franche Comté   .

Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 67 68 83  cie.inherence@gmail.com

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English : Un été o’Val

L’événement Un été o’Val Villers-le-Lac a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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