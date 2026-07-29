Soirée food-trucks avec Nini Poulain Parc Dr André Fauvel Houlgate

Informations pratiques

Houlgate

Soirée food-trucks avec Nini Poulain

Parc Dr André Fauvel Avenue de l’Europe Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 18:00:00

fin : 2026-08-25 23:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Ces camions-restaurants vous proposent une découverte gourmand pour éveiller vos papilles… en musique ! Avec son accordéon, sa voix et sa musique néo-chanson française , Nini Poulain vous accompagne pour la soirée.

Ces camions-restaurants vous proposent une découverte gourmand pour éveiller vos papilles… en musique !

Avec son accordéon et sa voix, Nini Poulain vous accompagne pour la soirée dans un concert néo-chanson française .

Parc Dr André Fauvel Avenue de l’Europe Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

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English : Soirée food-trucks avec Nini Poulain

These ‘food trucks’ offer a culinary adventure to tantalise your taste buds… set to music! With her accordion, her voice and her ‘neo-French chanson’ music, Nini Poulain will be entertaining you throughout the evening.

L’événement Soirée food-trucks avec Nini Poulain Houlgate a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge