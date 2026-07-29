Soirée food-trucks avec Nini Poulain Parc Dr André Fauvel Houlgate
mardi 25 août 2026 · Parc Dr André Fauvel · Houlgate
Informations pratiques
Houlgate
Soirée food-trucks avec Nini Poulain
Parc Dr André Fauvel Avenue de l’Europe Houlgate Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:00:00
fin : 2026-08-25 23:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Ces camions-restaurants vous proposent une découverte gourmand pour éveiller vos papilles… en musique ! Avec son accordéon, sa voix et sa musique néo-chanson française , Nini Poulain vous accompagne pour la soirée.
Ces camions-restaurants vous proposent une découverte gourmand pour éveiller vos papilles… en musique !
Avec son accordéon et sa voix, Nini Poulain vous accompagne pour la soirée dans un concert néo-chanson française .
Parc Dr André Fauvel Avenue de l’Europe Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée food-trucks avec Nini Poulain
These ‘food trucks’ offer a culinary adventure to tantalise your taste buds… set to music! With her accordion, her voice and her ‘neo-French chanson’ music, Nini Poulain will be entertaining you throughout the evening.
L’événement Soirée food-trucks avec Nini Poulain Houlgate a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge
À voir aussi à Houlgate (Calvados)
- Houlgate, villas et jardins Départ de l’office de tourisme Houlgate 29 juillet 2026
- Concours de sculptures sur sable Plage devant l’Établissement de Bains Houlgate 29 juillet 2026
- Houlgate à la Belle Époque Départ de l’office de tourisme Houlgate 5 août 2026
- Kiosquerie avec Camino Parc Dr André Fauvel Houlgate 8 août 2026
- Vide-greniers à Houlgate (sous réserve) Houlgate 9 août 2026