Yvonne Guégan Salle des expostions de la gare Houlgate

Informations pratiques

Houlgate

Yvonne Guégan

Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-22 13:00:00

fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Les couleurs vives et éclatantes des huiles et aquarelles de l’artiste, l’humour de ses dessins et céramiques, le rythme et la force de ses œuvres monumentales offrent la vision généreuse d’une artiste résolument moderne, tant dans la facture de son œuvre que dans sa liberté d’expression.

Dans cette exposition, les couleurs vives et éclatantes des huiles et aquarelles de l’artiste, l’humour de ses dessins et céramiques, le rythme et la force de ses œuvres monumentales offrent la vision généreuse d’une artiste résolument moderne, tant dans la facture de son œuvre que dans sa liberté d’expression. .

Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

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English : Yvonne Guégan

The vivid, vibrant colours of the artist’s oil paintings and watercolours, the humour in her drawings and ceramics, and the rhythm and power of her monumental works offer a generous insight into an artist who is resolutely modern, both in the execution of her work and in her freedom of expression.

L’événement Yvonne Guégan Houlgate a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge