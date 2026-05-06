Houlgate

Ciné-beach

Promenade Roland Garros et plage Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 22:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Les pieds dans le sable et le nez au vent, découvrez ou redécouvrez un grand classique du cinéma ! Programme des projections communiqué ultérieurement.

Les pieds dans le sable et le nez au vent, découvrez ou redécouvrez un grand classique du cinéma !

Programme des projections communiqué ultérieurement. .

Promenade Roland Garros et plage Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-beach

With your feet in the sand and your nose in the wind, discover or rediscover a classic film! Programme of screenings to be announced.

L’événement Ciné-beach Houlgate a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge