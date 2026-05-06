Ciné-beach Houlgate
Ciné-beach Houlgate mercredi 22 juillet 2026.
Houlgate
Ciné-beach
Promenade Roland Garros et plage Houlgate Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 22:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Les pieds dans le sable et le nez au vent, découvrez ou redécouvrez un grand classique du cinéma ! Programme des projections communiqué ultérieurement.
Les pieds dans le sable et le nez au vent, découvrez ou redécouvrez un grand classique du cinéma !
Programme des projections communiqué ultérieurement. .
Promenade Roland Garros et plage Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr
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English : Ciné-beach
With your feet in the sand and your nose in the wind, discover or rediscover a classic film! Programme of screenings to be announced.
L’événement Ciné-beach Houlgate a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge
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