Saveurs iodées de Bernard Mahe Salle des expostions de la gare Houlgate

Informations pratiques

Houlgate

Saveurs iodées de Bernard Mahe

Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-17

Après avoir exploré différentes techniques, l’artiste se consacre aujourd’hui à la peinture à l’huile. Autodidacte, il puise son inspiration dans les paysages maritimes et l’atmosphère singulière de sa Bretagne natale. Il la réinvente, sensible et poétique, à travers ses œuvres.

Après avoir exploré différentes techniques, de l’encre à l’aquarelle, l’artiste se consacre aujourd’hui à la peinture à l’huile. Autodidacte, il puise son inspiration dans les paysages maritimes et l’atmosphère singulière de sa Bretagne natale. Il la réinvente, sensible et poétique, à travers ses œuvres. .

Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

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English : Saveurs iodées de Bernard Mahe

Having explored various techniques, the artist now devotes himself to oil painting. Self-taught, he draws his inspiration from seascapes and the unique atmosphere of his native Brittany. He reimagines it, in a sensitive and poetic way, through his works.

L’événement Saveurs iodées de Bernard Mahe Houlgate a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge