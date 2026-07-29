Saveurs iodées de Bernard Mahe Salle des expostions de la gare Houlgate
samedi 15 août 2026 · Salle des expostions de la gare · Houlgate
Informations pratiques
Houlgate
Saveurs iodées de Bernard Mahe
Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu Houlgate Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-15 2026-08-17
Après avoir exploré différentes techniques, l’artiste se consacre aujourd’hui à la peinture à l’huile. Autodidacte, il puise son inspiration dans les paysages maritimes et l’atmosphère singulière de sa Bretagne natale. Il la réinvente, sensible et poétique, à travers ses œuvres.
Après avoir exploré différentes techniques, de l’encre à l’aquarelle, l’artiste se consacre aujourd’hui à la peinture à l’huile. Autodidacte, il puise son inspiration dans les paysages maritimes et l’atmosphère singulière de sa Bretagne natale. Il la réinvente, sensible et poétique, à travers ses œuvres. .
Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr
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English : Saveurs iodées de Bernard Mahe
Having explored various techniques, the artist now devotes himself to oil painting. Self-taught, he draws his inspiration from seascapes and the unique atmosphere of his native Brittany. He reimagines it, in a sensitive and poetic way, through his works.
L’événement Saveurs iodées de Bernard Mahe Houlgate a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge
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