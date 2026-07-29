Soirée food-trucks avec Money Time Time Parc Dr André Fauvel Houlgate

Informations pratiques

Houlgate

Soirée food-trucks avec Money Time Time

Parc Dr André Fauvel Avenue de l’Europe Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-04 23:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Ces camions-restaurants vous proposent une découverte gourmande pour éveiller vos papilles… en musique ! Le groupe normand vous plonge dans une ambiance suave et décontractée, classy et fédératrice, avec des reprises de tous bords version jazzy/electro/lounge.

Ces camions-restaurants vous proposent une découverte gourmande pour éveiller vos papilles… en musique !

Le groupe normand Money Time Time vous plonge dans une ambiance suave et décontractée, un concert classy et fédérateur, avec des reprises de tous bords version jazzy/electro/lounge. .

Parc Dr André Fauvel Avenue de l’Europe Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

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English : Soirée food-trucks avec Money Time Time

These food trucks offer you a culinary adventure to tantalise your taste buds… set to music! The band from Normandy immerses you in a smooth, relaxed, classy and inclusive atmosphere, with covers of songs from all genres in jazz, electro and lounge styles.

L’événement Soirée food-trucks avec Money Time Time Houlgate a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge