Kiosquerie avec Camino Parc Dr André Fauvel Houlgate

Informations pratiques

Houlgate

Kiosquerie avec Camino

Parc Dr André Fauvel Avenue de l’Europe Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Né d’une amitié de plus de 40 ans, le groupe réunit des musiciens aux influences espagnoles, mexicaines et africaines pour créer un univers musical sans frontières. C’est parti pour un véritable voyage musical, entre compositions originales et rythmes métissés ! Restauration sur place.

Né d’une amitié de plus de 40 ans, le groupe réunit des musiciens aux influences espagnoles, mexicaines et africaines pour créer un univers musical sans frontières. C’est parti pour un véritable voyage musical, entre compositions originales, rythmes métissés et énergie scénique communicative !

Restauration sur place. .

Parc Dr André Fauvel Avenue de l’Europe Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

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English : Kiosquerie avec Camino

Born out of a friendship spanning more than 40 years, the band brings together musicians with Spanish, Mexican and African influences to create a musical world without borders. Get ready for a real musical journey, featuring original compositions and fusion rhythms! Food available on site.

L’événement Kiosquerie avec Camino Houlgate a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge