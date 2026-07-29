Soirée food-trucks avec Scardanelli & Sophie Parc Dr André Fauvel Houlgate

Informations pratiques

Houlgate

Soirée food-trucks avec Scardanelli & Sophie

Parc Dr André Fauvel Avenue de l’Europe Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:00:00

fin : 2026-08-11 23:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Ces camions-restaurants vous proposent une découverte gourmande pour éveiller vos papilles… en musique ! Pour vous accompagner Scardanelli & Sophie, un duo de musique folk rock dynamique et solaire, avec 100% de compositions originales.

Ces camions-restaurants vous proposent une découverte gourmande pour éveiller vos papilles… en musique !

Pour vous accompagner Scardanelli & Sophie, un duo de musique folk rock dynamique et solaire, avec 100% de compositions originales. .

Parc Dr André Fauvel Avenue de l’Europe Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

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English : Soirée food-trucks avec Scardanelli & Sophie

These food trucks offer a culinary adventure to tantalise your taste buds… set to music! Providing the soundtrack: Scardanelli & Sophie, a dynamic and upbeat folk-rock duo, performing 100 per cent original songs.

L’événement Soirée food-trucks avec Scardanelli & Sophie Houlgate a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge