Epfig

Soirée foot

1A rue des artisans Epfig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26 23:59:00

Date(s) :

2026-06-26

Soirée football diffusion sur grand écran !

Le Bar L’Esp’AS à Epfig vous accueille pour la diffusion du match de l’équipe de France.

Au programme Soirée foot !

Sur place tartes flambées, pizzas et boissons dans une ambiance conviviale. 0 .

1A rue des artisans Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 31 94 farinapascal@hotmail.fr

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English :

Soccer evening broadcast on the big screen!

L’événement Soirée foot Epfig a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du pays de Barr