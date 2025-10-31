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Soirée foot Epfig

Soirée foot Epfig vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 1A rue des artisans

Ville : 67680 Epfig

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 0

Epfig

Soirée foot

1A rue des artisans Epfig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26 23:59:00

Date(s) :
2026-06-26

Soirée football diffusion sur grand écran !
Le Bar L’Esp’AS à Epfig vous accueille pour la diffusion du match de l’équipe de France.
Au programme Soirée foot !
Sur place tartes flambées, pizzas et boissons dans une ambiance conviviale. 0  .

1A rue des artisans Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 31 94  farinapascal@hotmail.fr

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English :

Soccer evening broadcast on the big screen!

L’événement Soirée foot Epfig a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du pays de Barr

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