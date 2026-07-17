UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Genève

Soirée Forró, La Chaloupe à vapeur, Genève

jeudi 6 août 2026 · La Chaloupe à vapeur · Genève

Soirée Forró, La Chaloupe à vapeur, Genève

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Lieu
La Chaloupe à vapeur
Adresse
Rue de Lausanne 126, 1202 Genève
Ville
1202 Genève
Tarif
Gratuit

Soirée Forró Jeudi 6 août, 19h00 La Chaloupe à vapeur

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T19:00:00+02:00 – 2026-08-06T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-06T19:00:00+02:00 – 2026-08-06T21:00:00+02:00

Venez vibrer au rythme du Brésil à La Chaloupe à Vapeur ! Rejoignez-nous pour une soirée chaleureuse dédiée au Forró.
Quand : Jeudi

⏰ Horaire : Dès 19h00

Lieu : La Chaloupe à Vapeur

✨ Au programme : Initiation & Danse libre

️ Entrée libre

La Chaloupe à vapeur Rue de Lausanne 126, 1202 Genève Genève 1202 http://www.labarje.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/la-barje-sciences/
Soirée Forró à la Chaloupe à Vapeur dès 19h00

La Barje

À voir aussi à Genève