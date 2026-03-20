Soirée Fouées Pamplie
Soirée Fouées Pamplie samedi 25 avril 2026.
Soirée Fouées
Salle des fêtes Pamplie Deux-Sèvres
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Le Comité des fêtes de Pamplie vous propose sa soirée Fouée.
Cette année , ils accueilleront une artiste accordéoniste, chanteuse » Fleur de Paris » , qui vous transportera à deux pas du vieux Montmartre. .
Salle des fêtes Pamplie 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 22 68 32 comitedesfetespamplie@gmail.com
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English : Soirée Fouées
L’événement Soirée Fouées Pamplie a été mis à jour le 2026-03-17 par CC Val de Gâtine