Soirée Fouées Pamplie

Soirée Fouées Salle des fêtes Pamplie 2026-04-25

Soirée Fouées Pamplie samedi 25 avril 2026.

Soirée Fouées

Salle des fêtes Pamplie Deux-Sèvres

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Le Comité des fêtes de Pamplie vous propose sa soirée Fouée.
Cette année , ils accueilleront une artiste accordéoniste, chanteuse  » Fleur de Paris  » , qui vous transportera à deux pas du vieux Montmartre.   .

Salle des fêtes Pamplie 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 22 68 32  comitedesfetespamplie@gmail.com

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English : Soirée Fouées

L’événement Soirée Fouées Pamplie a été mis à jour le 2026-03-17 par CC Val de Gâtine

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