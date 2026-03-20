Soirée Fouées

Salle des fêtes Pamplie Deux-Sèvres

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le Comité des fêtes de Pamplie vous propose sa soirée Fouée.

Cette année , ils accueilleront une artiste accordéoniste, chanteuse » Fleur de Paris » , qui vous transportera à deux pas du vieux Montmartre. .

Salle des fêtes Pamplie 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 22 68 32 comitedesfetespamplie@gmail.com

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English : Soirée Fouées

L’événement Soirée Fouées Pamplie a été mis à jour le 2026-03-17 par CC Val de Gâtine