Soirée Gala Cabaret du Rotary Club Valexpo Oyonnax

Soirée Gala Cabaret du Rotary Club

Valexpo Cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Soirée de Gala du Rotary Club Spectacle Cabaret, venez vivre une soirée d’exception placée sous le signe du partage et de la convivialité !

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Valexpo Cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 23 30 rotary.oyonnax@gmail.com

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English :

Rotary Club Gala Evening: Cabaret show, come and enjoy an exceptional evening of sharing and conviviality!

L’événement Soirée Gala Cabaret du Rotary Club Oyonnax a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme du Haut-Bugey