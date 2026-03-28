Soirée Gala Cabaret du Rotary Club Valexpo Oyonnax

Soirée Gala Cabaret du Rotary Club Valexpo Oyonnax samedi 25 avril 2026.

Soirée Gala Cabaret du Rotary Club

Valexpo Cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Soirée de Gala du Rotary Club Spectacle Cabaret, venez vivre une soirée d’exception placée sous le signe du partage et de la convivialité !
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Valexpo Cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 23 30  rotary.oyonnax@gmail.com

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English :

Rotary Club Gala Evening: Cabaret show, come and enjoy an exceptional evening of sharing and conviviality!

L’événement Soirée Gala Cabaret du Rotary Club Oyonnax a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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