Soirée gonflée Piscine communautaire Étrépagny
Soirée gonflée Piscine communautaire Étrépagny vendredi 3 juillet 2026.
Étrépagny
Soirée gonflée
Piscine communautaire 10 rue Lavoisier Étrépagny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 20:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Venez vous amuser à la piscine communautaire d’Étrépagny dans une eau chauffée à 29°C avec des bouées, des matelas et des tapis flottants sans oublier un bar à jus. .
Piscine communautaire 10 rue Lavoisier Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 84 00
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English : Soirée gonflée
L’événement Soirée gonflée Étrépagny a été mis à jour le 2026-06-23 par Vexin Normand Tourisme
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