Soirée gonflée Piscine communautaire Étrépagny

Étrépagny

Soirée gonflée

Piscine communautaire 10 rue Lavoisier Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 20:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Venez vous amuser à la piscine communautaire d’Étrépagny dans une eau chauffée à 29°C avec des bouées, des matelas et des tapis flottants sans oublier un bar à jus. .

Piscine communautaire 10 rue Lavoisier Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 84 00

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English : Soirée gonflée

L’événement Soirée gonflée Étrépagny a été mis à jour le 2026-06-23 par Vexin Normand Tourisme