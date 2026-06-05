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Soirée gonflée Piscine communautaire Étrépagny

Soirée gonflée Piscine communautaire Étrépagny vendredi 3 juillet 2026.

Lieu
Piscine communautaire
Adresse
10 rue Lavoisier
Ville
27150 Étrépagny
Département
Eure
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Étrépagny

Soirée gonflée

Piscine communautaire 10 rue Lavoisier Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 20:30:00

Date(s) :
2026-07-03

Venez vous amuser à la piscine communautaire d’Étrépagny dans une eau chauffée à 29°C avec des bouées, des matelas et des tapis flottants sans oublier un bar à jus.   .

Piscine communautaire 10 rue Lavoisier Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 84 00 

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English : Soirée gonflée

L’événement Soirée gonflée Étrépagny a été mis à jour le 2026-06-23 par Vexin Normand Tourisme

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