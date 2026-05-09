Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Grillades au Melly golf Tenot Castelnau-sur-Gupie

Soirée Grillades au Melly golf Tenot Castelnau-sur-Gupie

Soirée Grillades au Melly golf Tenot Castelnau-sur-Gupie samedi 20 juin 2026.

Lieu : Tenot

Adresse : Melly Golf

Ville : 47180 Castelnau-sur-Gupie

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Castelnau-sur-Gupie

Soirée Grillades au Melly golf

Tenot Melly Golf Castelnau-sur-Gupie Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Soirée Grillades au Melly Golf.
Soirée Grillades au Melly Golf.
Ambiance assurée tout le long de la soirée. Dress code Sourire obligatoire   .

Tenot Melly Golf Castelnau-sur-Gupie 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 48 02 54 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Grillades au Melly golf

Grill evening at Melly Golf.

L’événement Soirée Grillades au Melly golf Castelnau-sur-Gupie a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Val de Garonne