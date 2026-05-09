Soirée Grillades au Melly golf Tenot Castelnau-sur-Gupie
Soirée Grillades au Melly golf Tenot Castelnau-sur-Gupie samedi 20 juin 2026.
Castelnau-sur-Gupie
Soirée Grillades au Melly golf
Tenot Melly Golf Castelnau-sur-Gupie Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Soirée Grillades au Melly Golf.
Soirée Grillades au Melly Golf.
Ambiance assurée tout le long de la soirée. Dress code Sourire obligatoire .
Tenot Melly Golf Castelnau-sur-Gupie 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 48 02 54
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English : Soirée Grillades au Melly golf
Grill evening at Melly Golf.
L’événement Soirée Grillades au Melly golf Castelnau-sur-Gupie a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Val de Garonne