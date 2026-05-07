Cahuzac

Soirée grillades

Cahuzac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le comité des fêtes de Cahuzac vous attend nombreux pour sa soirée grillades annuelle.

Flonflons, danses et animation musicale avec Momo jusqu’au bout de la nuit.

Rendez-vous au terrain de pétanque ou à la salle des fêtes selon le temps.

Le comité des fêtes de Cahuzac vous attend nombreux pour sa soirée grillades annuelle.

Flonflons, danses et animation musicale avec Momo jusqu’au bout de la nuit.

Rendez-vous au terrain de pétanque ou à la salle des fêtes selon le temps. .

Cahuzac 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 98 21 71

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English : Soirée grillades

The Comité des fêtes de Cahuzac looks forward to welcoming you to its annual barbecue evening.

Flonflons, dancing and musical entertainment with Momo until the end of the night.

Meet at the pétanque ground or salle des fêtes, weather permitting.

L’événement Soirée grillades Cahuzac a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides