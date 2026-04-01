Soirée grillades, côtelettes et animation musicale Salle des fêtes Grust
jeudi 6 août 2026 · Salle des fêtes · Grust
Informations pratiques
Grust
Soirée grillades, côtelettes et animation musicale
Salle des fêtes GRUST Grust Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Soirée festive et gourmande à la salle des fêtes de Grust.
Sur inscription par téléphone. .
Salle des fêtes GRUST Grust 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 17 99 67
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English :
Festive and gourmet evening in the village hall of Grust.
L’événement Soirée grillades, côtelettes et animation musicale Grust a été mis à jour le 2026-04-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65