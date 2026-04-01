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AGENDA · Grust

Soirée grillades, côtelettes et animation musicale Salle des fêtes Grust

jeudi 6 août 2026 · Salle des fêtes · Grust

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
GRUST
Ville
65120 Grust
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Grust

Soirée grillades, côtelettes et animation musicale

Salle des fêtes GRUST Grust Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Soirée festive et gourmande à la salle des fêtes de Grust.
Sur inscription par téléphone.   .

Salle des fêtes GRUST Grust 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 17 99 67 

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English :

Festive and gourmet evening in the village hall of Grust.

L’événement Soirée grillades, côtelettes et animation musicale Grust a été mis à jour le 2026-04-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65