Informations pratiques

Grust

Soirée grillades, côtelettes et animation musicale

Salle des fêtes GRUST Grust Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Soirée festive et gourmande à la salle des fêtes de Grust.

Sur inscription par téléphone. .

Salle des fêtes GRUST Grust 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 17 99 67

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English :

Festive and gourmet evening in the village hall of Grust.

L’événement Soirée grillades, côtelettes et animation musicale Grust a été mis à jour le 2026-04-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65