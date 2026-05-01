Soirée Grillades Karaoké Lalacelle
Soirée Grillades Karaoké Lalacelle vendredi 22 mai 2026.
Lalacelle
Soirée Grillades Karaoké
14 Rue Paris Brest Lalacelle Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Cocktail, grillades & co., dessert.
Sur réservation au 06 63 13 69 14 .
14 Rue Paris Brest Lalacelle 61320 Orne Normandie +33 6 63 13 69 14
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English : Soirée Grillades Karaoké
L’événement Soirée Grillades Karaoké Lalacelle a été mis à jour le 2026-05-13 par OT CUA ALENCON
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