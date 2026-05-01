Lalacelle

Soirée Grillades Karaoké

14 Rue Paris Brest Lalacelle Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Cocktail, grillades & co., dessert.

Sur réservation au 06 63 13 69 14 .

14 Rue Paris Brest Lalacelle 61320 Orne Normandie +33 6 63 13 69 14

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English : Soirée Grillades Karaoké

L’événement Soirée Grillades Karaoké Lalacelle a été mis à jour le 2026-05-13 par OT CUA ALENCON