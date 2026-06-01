La Caunette

SOIRÉE GUINGETTE

4 Rue de la Poterie La Caunette Hérault

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Amies et amis du coin, notre soirée guinguette annuelle sera à base de rock, pop, blues et de jazz.

Deux food trucks seront là pour vous régaler.

Amies et amis du coin, notre soirée guinguette annuelle sera à base de rock, pop, blues et de jazz.

Deux food trucks seront là pour vous régaler. .

4 Rue de la Poterie La Caunette 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 21 95 coupe-roses@wanadoo.fr

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English :

Friends in the neighborhood, our annual open-air dance party will feature rock, pop, blues, and jazz.

Two food trucks will be there to treat you to some delicious food.

L’événement SOIRÉE GUINGETTE La Caunette a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC