SOIRÉE GUINGETTE La Caunette
SOIRÉE GUINGETTE La Caunette samedi 27 juin 2026.
La Caunette
SOIRÉE GUINGETTE
4 Rue de la Poterie La Caunette Hérault
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Amies et amis du coin, notre soirée guinguette annuelle sera à base de rock, pop, blues et de jazz.
Deux food trucks seront là pour vous régaler.
Amies et amis du coin, notre soirée guinguette annuelle sera à base de rock, pop, blues et de jazz.
Deux food trucks seront là pour vous régaler. .
4 Rue de la Poterie La Caunette 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 21 95 coupe-roses@wanadoo.fr
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English :
Friends in the neighborhood, our annual open-air dance party will feature rock, pop, blues, and jazz.
Two food trucks will be there to treat you to some delicious food.
L’événement SOIRÉE GUINGETTE La Caunette a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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