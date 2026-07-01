Informations pratiques

Souvigny-de-Touraine

Soirée guinguette au café associatif

Souvigny-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le café associatif L’instant de Partage organise une soirée guinguette à Souvigny-de-Touraine le vendredi 10 Juillet 2026 à partir de 18h00.

Le café associatif L’instant de partage de Souvigny-de-Touraine organise une soirée guinguette le vendredi 10 Juillet 2026 à partir de 18h00.

La soirée sera animée par le trio 100% féminin Flomyna.

Restauration sur place avec le food truck Chico Loco qui proposera des cuisines du monde. Les desserts seront vendus par l’Association des Parents d’Elèves de Souvigny de Touraine.

Buvette sur place.

Rendez-vous sous le préau communal derrière l’église. .

Souvigny-de-Touraine 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire linstantdepartage.souvigny37@gmail.com

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English :

The community café L’instant de Partage is hosting a guinguette evening in Souvigny-de-Touraine on Friday, July 10, 2026, starting at 6:00 p.m.

L’événement Soirée guinguette au café associatif Souvigny-de-Touraine a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE AMBOISE