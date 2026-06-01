Soirée Guinguette au Château Balestard La Tonnelle Château Balestard La Tonnelle Saint-Émilion
Soirée Guinguette au Château Balestard La Tonnelle Château Balestard La Tonnelle Saint-Émilion jeudi 25 juin 2026.
Saint-Émilion
Soirée Guinguette au Château Balestard La Tonnelle
Château Balestard La Tonnelle Balestard Saint-Émilion Gironde
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-06-25 23:00:00
Date(s) :
2026-06-25
L’équipe du Château Balestard La Tonnelle vous attend pour une belle soirée guinguette, dans une ambiance décontractée, face au coucher du soleil.
Rendez-vous au sommet de notre rooftop de 400 m² pour un moment convivial entre amis, un verre à la main, avec une vue imprenable sur le clocher de Saint-Émilion. Le Vache’ment Vin vous propose une planche individuelle charcuterie/fromage ; chaque billet donne accès à cette planche et à un verre de notre nouveau vin, le 1647 . Autres vins en vente au verre et à la bouteille, et boutique éphémère à prix remisés.
Jeudi 25 juin 2026, de 18h à 23h
Réservation obligatoire — 20 €/personne, en nombre limité.
Informations et réservations 05 47 54 02 19 — visites@vignoblescapdemourlin.com .
Château Balestard La Tonnelle Balestard Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 54 02 19 visites@vignoblescapdemourlin.com
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English : Soirée Guinguette au Château Balestard La Tonnelle
L’événement Soirée Guinguette au Château Balestard La Tonnelle Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint-Emilion
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