Soirée Guinguette au Château Tour Castillon Château Tour Castillon Saint-Christoly-Médoc

Saint-Christoly-Médoc

Soirée Guinguette au Château Tour Castillon

Château Tour Castillon 2 rue des Vignes Saint-Christoly-Médoc Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:30:00

fin : 2026-08-20 23:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe

Cet été, laissez-vous séduire par les Soirées Guinguette dans un cadre enchanteur, au bord de l’estuaire !

Ambiance champêtre et festive

Planches généreuses de charcuteries et fromages

Vins de la propriété pour sublimer vos soirées

Concert live Flamingo Boulevard pour une atmosphère musicale inoubliable

Une vue imprenable, une convivialité sans pareille et une expérience authentique à partager entre amis ou en famille !

Réservation conseillée. .

Château Tour Castillon 2 rue des Vignes Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 80 00 98 contact@vignoblespeyruse.com

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English : Soirée Guinguette au Château Tour Castillon

L’événement Soirée Guinguette au Château Tour Castillon Saint-Christoly-Médoc a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Médoc-Vignoble