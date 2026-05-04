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Soirée Guinguette au Château Tour Castillon Château Tour Castillon Saint-Christoly-Médoc

Soirée Guinguette au Château Tour Castillon Château Tour Castillon Saint-Christoly-Médoc

Soirée Guinguette au Château Tour Castillon Château Tour Castillon Saint-Christoly-Médoc jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Château Tour Castillon

Adresse : 2 rue des Vignes

Ville : 33340 Saint-Christoly-Médoc

Département : Gironde

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 5 5

Saint-Christoly-Médoc

Soirée Guinguette au Château Tour Castillon

Château Tour Castillon 2 rue des Vignes Saint-Christoly-Médoc Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-08-20 23:00:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Cet été, laissez-vous séduire par les Soirées Guinguette dans un cadre enchanteur, au bord de l’estuaire !
Ambiance champêtre et festive
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Réservation conseillée.   .

Château Tour Castillon 2 rue des Vignes Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 80 00 98  contact@vignoblespeyruse.com

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English : Soirée Guinguette au Château Tour Castillon

L’événement Soirée Guinguette au Château Tour Castillon Saint-Christoly-Médoc a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Médoc-Vignoble

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