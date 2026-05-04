Soirée Guinguette au Château Tour Castillon Château Tour Castillon Saint-Christoly-Médoc
Soirée Guinguette au Château Tour Castillon Château Tour Castillon Saint-Christoly-Médoc jeudi 23 juillet 2026.
Saint-Christoly-Médoc
Soirée Guinguette au Château Tour Castillon
Château Tour Castillon 2 rue des Vignes Saint-Christoly-Médoc Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-08-20 23:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Cet été, laissez-vous séduire par les Soirées Guinguette dans un cadre enchanteur, au bord de l’estuaire !
Ambiance champêtre et festive
Planches généreuses de charcuteries et fromages
Vins de la propriété pour sublimer vos soirées
Concert live Flamingo Boulevard pour une atmosphère musicale inoubliable
Une vue imprenable, une convivialité sans pareille et une expérience authentique à partager entre amis ou en famille !
Réservation conseillée. .
Château Tour Castillon 2 rue des Vignes Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 80 00 98 contact@vignoblespeyruse.com
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English : Soirée Guinguette au Château Tour Castillon
L’événement Soirée Guinguette au Château Tour Castillon Saint-Christoly-Médoc a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Médoc-Vignoble
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