Soirée Guinguette au Domaine Rey DOMAINE REY Loubersan

Informations pratiques

Loubersan

Soirée Guinguette au Domaine Rey

DOMAINE REY 805 Chemin de Lasserade Loubersan Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 19:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Rejoignez nous pour cette soirée spéciale raclette le vendredi 23/10/26, où bonne humeur, convivialité et saveurs sont au rendez-vous !

Avec cette réservation, vous disposez de salaisons de Porc Noir de Bigorre AOP et de fromage à raclette fondu sur le moment (appareil demi-lune pour faire fondre le fromage est prévu), de la réservation de votre place assise à table (placé) toute la soirée, et l’animation par le groupe de musique BOF.

Une fois sur place vous pourrez choisir si vous souhaitez d’autres consommations

Planches à partager, salaisons, mixtes avec fromages, camembert de 14€ à 22€

Dessert du moment à 7.50€ ou glace artisanales d’une productrices 3 à 5€

Bières en pression à 3€, bières locales en bouteille 4€

Apéritifs (Spritz Gascon, Floc de Gascogne, Ricard, cocktail ou punch du moment) et Armagnac: de 3€ à 7€

Soft classiques (coca, perrier…) ou locaux (jus de pomme du Gers, …) de 2,50€ à 4,50€ , au choix

Vins Rouge, Rosé, Blanc de 10€ à 30€ la bouteille, au choix ou de 3 à 8€/verre

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Arrivée possible à partir de 19h, grillade à partir de 20h30. Possibilité de faire la balade libre dans les parcs des cochons avant la soirée.

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DOMAINE REY 805 Chemin de Lasserade Loubersan 32300 Gers Occitanie +33 6 27 04 24 01 info@porcnoir-domainerey.com

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English :

Join us for this special raclette night on Friday, October 23, 2026, where good cheer, a friendly atmosphere, and delicious flavors await!

With this reservation, you’ll enjoy AOP Bigorre Black Pig cured meats and raclette cheese melted to order (a half-moon-shaped cheese melter is provided), a reserved seat at a table (assigned seating) for the entire evening, and entertainment by the band BOF.

Once you arrive, you can choose whether you’d like additional items:

Platters to share, cured meats, mixed platters with cheeses, Camembert from 14? to 22?

Dessert of the day for 7.50? or artisanal ice cream from a local producer for 3? to 5?

Draft beers at 3?, local bottled beers at 4?

Aperitifs (Gascon Spritz, Floc de Gascogne, Ricard, cocktail, or the featured punch) and Armagnac: from 3? to 7?

Classic soft drinks (Coke, Perrier, etc.) or local options (apple juice from the Gers, etc.) from 2.50? to 4.50?, your choice

Red, Rosé, and White wines from 10? to 30? per bottle, your choice, or from 3? to 8? per glass

Excessive alcohol consumption is dangerous to your health

Arrival possible starting at 7:00 p.m., barbecue starting at 8:30 p.m. You’re welcome to take a leisurely stroll through the pig pens before the evening event.

L’événement Soirée Guinguette au Domaine Rey Loubersan a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65