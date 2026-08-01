Soirée guinguette au Goût du Risoux Restaurant Au goût du Risoux Bellefontaine

samedi 29 août 2026 · Restaurant Au goût du Risoux · Bellefontaine

Informations pratiques

Bellefontaine

Soirée guinguette au Goût du Risoux

Restaurant Au goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le restaurant Au goût du Risoux vous attend dès 20h pour une soirée guinguette ! Accordéon et reprise de chansons françaises avec Jojo l’accordéoniste. .

Restaurant Au goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 56 69 55 32 augoutdurisoux@lilo.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée guinguette au Goût du Risoux

L’événement Soirée guinguette au Goût du Risoux Bellefontaine a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE