Soirée guinguette au Goût du Risoux Restaurant Au goût du Risoux Bellefontaine
samedi 29 août 2026 · Restaurant Au goût du Risoux · Bellefontaine
Informations pratiques
Bellefontaine
Soirée guinguette au Goût du Risoux
Restaurant Au goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Le restaurant Au goût du Risoux vous attend dès 20h pour une soirée guinguette ! Accordéon et reprise de chansons françaises avec Jojo l’accordéoniste. .
Restaurant Au goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 56 69 55 32 augoutdurisoux@lilo.org
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English : Soirée guinguette au Goût du Risoux
L’événement Soirée guinguette au Goût du Risoux Bellefontaine a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE