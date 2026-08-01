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Soirée guinguette au Goût du Risoux Restaurant Au goût du Risoux Bellefontaine

samedi 29 août 2026 · Restaurant Au goût du Risoux · Bellefontaine

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Restaurant Au goût du Risoux
Adresse
4606 Route des Fontaines
Ville
39400 Bellefontaine
Département
Jura
Tarif

Bellefontaine

Soirée guinguette au Goût du Risoux

Restaurant Au goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Le restaurant Au goût du Risoux vous attend dès 20h pour une soirée guinguette ! Accordéon et reprise de chansons françaises avec Jojo l’accordéoniste.   .

Restaurant Au goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 56 69 55 32  augoutdurisoux@lilo.org

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English : Soirée guinguette au Goût du Risoux

L’événement Soirée guinguette au Goût du Risoux Bellefontaine a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE

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