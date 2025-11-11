Soirée guinguette, au moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn

Soirée guinguette, au moulin de Sabathier

735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Place à l’ambiance guinguette, dans un cadre bucolique au bord de l’eau !

19h visite du Moulin historique du temps des Seigneurs à nos jours, démonstration de mouture de farine, visite de la digue.

20h repas (planches de charcuterie et fromage du pays issus de producteurs locaux, bourrets, châtaignes, douceurs maison préparées par les meuniers et vins de la Cave de Crouseilles, typiques du Madiran.

Le tout animé par les meuniers à l’accordéon et à la batterie 100 % ambiance conviviale et festive ! .

735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 67 25 32 lemoulindesabathier@gmail.com

