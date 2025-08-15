Soirée Guinguette au Moulin de Sabathier, Le Moulin de Sabathier, Conchez-de-Béarn
Soirée Guinguette au Moulin de Sabathier, Le Moulin de Sabathier, Conchez-de-Béarn samedi 27 juin 2026.
Soirée Guinguette au Moulin de Sabathier Samedi 27 juin, 19h00 Le Moulin de Sabathier Pyrénées-Atlantiques
Tarif unique : 25 € par personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T19:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-27T19:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:59:00+02:00
Venez découvrir l’histoire du Moulin de Sabathier : visite du Moulin, démonstration de mouture de farine grâce à la force de l’eau, visite de la digue, repas de producteurs, animation musicale avec les meuniers
Le Moulin de Sabathier 735 chemin du Moulin Conchez-de-Béarn 64330 Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.lemoulindesabathier.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 02 67 25 32 »}]
Découverte du Moulin de Sabathier du temps des Seigneurs à nos jours Moulin à eau farine
Le Moulin de Sabathier
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