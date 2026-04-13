Fouchy

Soirée guinguette au restaurant Diette

23 rue Principale Fouchy Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Plongez dans l’ambiance festive d’une soirée guinguette, avec musique entraînante et saveurs authentiques de la cuisine alsacienne pour une soirée conviviale et gourmande.

Soirée guinguette organisée chez Diette. Animation musicale par Mickaël Borres et restauration traditionnelle alsacienne. .

23 rue Principale Fouchy 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 33 hotel-restaurant_diette@hotmail.fr

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English :

Immerse yourself in the festive atmosphere of a guinguette evening, with lively music and the authentic flavors of Alsatian cuisine for a convivial, gourmet evening.

L’événement Soirée guinguette au restaurant Diette Fouchy a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé