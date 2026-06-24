Soirée Guinguette BENQUÉ-MOLÈRE Benqué-Molère
Soirée Guinguette BENQUÉ-MOLÈRE Benqué-Molère samedi 11 juillet 2026.
Benqué-Molère
Soirée Guinguette
BENQUÉ-MOLÈRE A la salle des fêtes Benqué-Molère Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Animations l’après-midi 15h tennis de table, mölkky, chamboule-tout et pétanque
À partir de 19h00 apéritif et animation musicale
À 20h00 repas
En fin de soirée feu d’artifice
Diffusion 1/4 de finale de la Coupe du Monde
inscription avant le 04/07 FRIMAUDEAU Oriane 07 71 25 01 57 OUVRARD Tanguy 06 15 55 51 28 AGUERRE Mathéo 07 88 95 64 13
Plateau repas 15 €
Menu enfant 5 € .
BENQUÉ-MOLÈRE A la salle des fêtes Benqué-Molère 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 62 42 13
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English :
Afternoon activities at 3:00 p.m.: table tennis, Mölkky, coconut toss, and pétanque
Starting at 7:00 p.m.: aperitif and live music
At 8:00 p.m.: dinner
Late in the evening: fireworks
Broadcast: World Cup quarterfinals
Register by July 4: Oriane Frimaudeau: 07 71 25 01 57 OUVRARD Tanguy: 06 15 55 51 28 AGUERRE Math%E9o: 07 88 95 64 13
L’événement Soirée Guinguette Benqué-Molère a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65