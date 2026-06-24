Soirée Guinguette BENQUÉ-MOLÈRE Benqué-Molère

Benqué-Molère

Soirée Guinguette

BENQUÉ-MOLÈRE A la salle des fêtes Benqué-Molère Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Animations l’après-midi 15h tennis de table, mölkky, chamboule-tout et pétanque

À partir de 19h00 apéritif et animation musicale

À 20h00 repas

En fin de soirée feu d’artifice

Diffusion 1/4 de finale de la Coupe du Monde

inscription avant le 04/07 FRIMAUDEAU Oriane 07 71 25 01 57 OUVRARD Tanguy 06 15 55 51 28 AGUERRE Mathéo 07 88 95 64 13

Plateau repas 15 €

Menu enfant 5 € .

BENQUÉ-MOLÈRE A la salle des fêtes Benqué-Molère 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 62 42 13

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English :

Afternoon activities at 3:00 p.m.: table tennis, Mölkky, coconut toss, and pétanque

Starting at 7:00 p.m.: aperitif and live music

At 8:00 p.m.: dinner

Late in the evening: fireworks

Broadcast: World Cup quarterfinals

Register by July 4: Oriane Frimaudeau: 07 71 25 01 57 OUVRARD Tanguy: 06 15 55 51 28 AGUERRE Math%E9o: 07 88 95 64 13

L’événement Soirée Guinguette Benqué-Molère a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65