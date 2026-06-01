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Soirée Guinguette Site de Tortis Bon-Encontre

Soirée Guinguette Site de Tortis Bon-Encontre

Soirée Guinguette Site de Tortis Bon-Encontre samedi 27 juin 2026.

Lieu : Site de Tortis

Adresse : Rue Michel Alberti

Ville : 47240 Bon-Encontre

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Bon-Encontre

Soirée Guinguette

Site de Tortis Rue Michel Alberti Bon-Encontre Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Plongez dans une ambiance rétro !
Pizzas cuites au four à pain
Restauration Buvette sur place
Animation musicale Les Gavroches
Look rétro conseillé
Plongez dans une ambiance rétro !
Pizzas cuites au four à pain
Restauration Buvette sur place
Animation musicale Les Gavroches
Look rétro conseillé   .

Site de Tortis Rue Michel Alberti Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 07 77  mairie@ville-bon-encontre.fr

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English : Soirée Guinguette

Immerse yourself in a retro atmosphere!
Baked pizzas
Food and refreshments on site
Musical entertainment by Les Gavroches
Retro look recommended

L’événement Soirée Guinguette Bon-Encontre a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Destination Agen