Soirée Guinguette Site de Tortis Bon-Encontre
Soirée Guinguette Site de Tortis Bon-Encontre samedi 27 juin 2026.
Bon-Encontre
Soirée Guinguette
Site de Tortis Rue Michel Alberti Bon-Encontre Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Plongez dans une ambiance rétro !
Pizzas cuites au four à pain
Restauration Buvette sur place
Animation musicale Les Gavroches
Look rétro conseillé
Plongez dans une ambiance rétro !
Pizzas cuites au four à pain
Restauration Buvette sur place
Animation musicale Les Gavroches
Look rétro conseillé .
Site de Tortis Rue Michel Alberti Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 07 77 mairie@ville-bon-encontre.fr
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English : Soirée Guinguette
Immerse yourself in a retro atmosphere!
Baked pizzas
Food and refreshments on site
Musical entertainment by Les Gavroches
Retro look recommended
L’événement Soirée Guinguette Bon-Encontre a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Destination Agen