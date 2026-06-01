Soirée Guinguette Site de Tortis Bon-Encontre

Bon-Encontre

Soirée Guinguette

Site de Tortis Rue Michel Alberti Bon-Encontre Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Plongez dans une ambiance rétro !

Pizzas cuites au four à pain

Restauration Buvette sur place

Animation musicale Les Gavroches

Look rétro conseillé

Plongez dans une ambiance rétro !

Pizzas cuites au four à pain

Restauration Buvette sur place

Animation musicale Les Gavroches

Look rétro conseillé .

Site de Tortis Rue Michel Alberti Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 07 77 mairie@ville-bon-encontre.fr

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English : Soirée Guinguette

Immerse yourself in a retro atmosphere!

Baked pizzas

Food and refreshments on site

Musical entertainment by Les Gavroches

Retro look recommended

L’événement Soirée Guinguette Bon-Encontre a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Destination Agen