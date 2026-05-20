Castillon (Canton de Lembeye)

Soirée guinguette

Castillon (Canton de Lembeye) Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

17h initiation cours de danse (rock, chacha, paso doble, tango).

19h début soirée dansante.

20h repas guinguette (planche de charcuterie, fromage, crudités et grillades). Buvette sur place. Sur réservation. .

Castillon (Canton de Lembeye) 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 74 80 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée guinguette

L’événement Soirée guinguette Castillon (Canton de Lembeye) a été mis à jour le 2026-05-20 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran