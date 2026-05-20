Soirée guinguette Castillon (Canton de Lembeye)
Soirée guinguette Castillon (Canton de Lembeye) samedi 6 juin 2026.
Castillon (Canton de Lembeye)
Soirée guinguette
Castillon (Canton de Lembeye) Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
17h initiation cours de danse (rock, chacha, paso doble, tango).
19h début soirée dansante.
20h repas guinguette (planche de charcuterie, fromage, crudités et grillades). Buvette sur place. Sur réservation. .
Castillon (Canton de Lembeye) 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 74 80 32
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English : Soirée guinguette
L’événement Soirée guinguette Castillon (Canton de Lembeye) a été mis à jour le 2026-05-20 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran