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Soirée guinguette Castillon (Canton de Lembeye)

Soirée guinguette Castillon (Canton de Lembeye)

Soirée guinguette Castillon (Canton de Lembeye) samedi 6 juin 2026.

Ville : 64350 Castillon (Canton de Lembeye)

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Castillon (Canton de Lembeye)

Soirée guinguette

Castillon (Canton de Lembeye) Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

17h initiation cours de danse (rock, chacha, paso doble, tango).
19h début soirée dansante.
20h repas guinguette (planche de charcuterie, fromage, crudités et grillades). Buvette sur place. Sur réservation.   .

Castillon (Canton de Lembeye) 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 74 80 32 

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English : Soirée guinguette

L’événement Soirée guinguette Castillon (Canton de Lembeye) a été mis à jour le 2026-05-20 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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