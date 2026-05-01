Castillon (Canton de Lembeye)

Une journée exceptionnelle à Castillon de Lembeye

Castillon (Canton de Lembeye) Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Partez à la rencontre des pelouses sèches à orchidées, un trésor local à explorer autrement. L’après-midi sera consacré au goût et une mise en récit captivante. Vivez la biodiversité de manière sensible, gourmande et poétique. Pour clore cette journée assistez au tout nouveau spectacle de la Compagnie Hors sujet “La vouivre” !

Au programme de cette journée

9h/12h animation nature autour des pelouses sèches à Orchidées et des coteaux.

12h/14h dégustation de vin au domaine Mesté Bertrand et apéritif.

Repas du midi prévoir son pique-nique.

14h/16h30 atelier et animation autour du goût approche sensible et poétique.

16h30 dégustation et goûter.

17h/18h spectacle “La Vouivre” de la compagnie Hors sujet (salle communale).

Sur réservation. .

Castillon (Canton de Lembeye) 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 28 98 cpiebearn@gmail.com

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English : Une journée exceptionnelle à Castillon de Lembeye

L’événement Une journée exceptionnelle à Castillon de Lembeye Castillon (Canton de Lembeye) a été mis à jour le 2026-05-01 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran