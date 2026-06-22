SOIRÉE GUINGUETTE CHÂTEAU MIRE L’ÉTANG Route des vins Fleury
SOIRÉE GUINGUETTE CHÂTEAU MIRE L’ÉTANG Route des vins Fleury jeudi 23 juillet 2026.
Fleury
SOIRÉE GUINGUETTE CHÂTEAU MIRE L’ÉTANG
Route des vins Chemin de la Draye des Chaudières Fleury Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-07-23 23:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Soirée guinguette en plein cœur du domaine
Ambiance festive autour des vins du château, avec groupe de musique et foodtrucks sur place.
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Route des vins Chemin de la Draye des Chaudières Fleury 11560 Aude Occitanie +33 4 68 33 62 84 chateau@mire-letang.fr
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English :
Open-air dance party in the heart of the estate
A festive atmosphere featuring the château’s wines, with a live band and food trucks on site.
L’événement SOIRÉE GUINGUETTE CHÂTEAU MIRE L’ÉTANG Fleury a été mis à jour le 2026-06-22 par
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