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SOIRÉE GUINGUETTE CHÂTEAU MIRE L’ÉTANG Route des vins Fleury

SOIRÉE GUINGUETTE CHÂTEAU MIRE L’ÉTANG Route des vins Fleury

SOIRÉE GUINGUETTE CHÂTEAU MIRE L’ÉTANG Route des vins Fleury jeudi 23 juillet 2026.

Lieu
Route des vins
Adresse
Chemin de la Draye des Chaudières
Ville
11560 Fleury
Département
Aude
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif

Fleury

SOIRÉE GUINGUETTE CHÂTEAU MIRE L’ÉTANG

Route des vins Chemin de la Draye des Chaudières Fleury Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-07-23 23:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Soirée guinguette en plein cœur du domaine
Ambiance festive autour des vins du château, avec groupe de musique et foodtrucks sur place.
  .

Route des vins Chemin de la Draye des Chaudières Fleury 11560 Aude Occitanie +33 4 68 33 62 84  chateau@mire-letang.fr

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English :

Open-air dance party in the heart of the estate
A festive atmosphere featuring the château’s wines, with a live band and food trucks on site.

L’événement SOIRÉE GUINGUETTE CHÂTEAU MIRE L’ÉTANG Fleury a été mis à jour le 2026-06-22 par

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