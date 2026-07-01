Informations pratiques

Courcoué

Soirée guinguette

Salle des fêtes Courcoué Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Soirée festive et musicale en perspective, avec Cédric de Sono-Dance.

Restauration et buvette sur place.

Soirée festive et musicale en perspective, avec Cédric de Sono-Dance.

Restauration et buvette sur place. .

Salle des fêtes Courcoué 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 17 67 70 52

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English :

A festive, musical evening, including the election of Mister Guinguette 2024 .

Catering and refreshments on site.

L’événement Soirée guinguette Courcoué a été mis à jour le 2026-07-07 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme