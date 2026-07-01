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AGENDA · Courcoué

Soirée guinguette Courcoué

vendredi 24 juillet 2026 · Courcoué

Soirée guinguette Courcoué

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Adresse
Salle des fêtes
Ville
37120 Courcoué
Département
Indre-et-Loire
Tarif

Courcoué

Soirée guinguette

Salle des fêtes Courcoué Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Soirée festive et musicale en perspective, avec Cédric de Sono-Dance.
Restauration et buvette sur place.
Soirée festive et musicale en perspective, avec Cédric de Sono-Dance.
Restauration et buvette sur place.   .

Salle des fêtes Courcoué 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 17 67 70 52 

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English :

A festive, musical evening, including the election of Mister Guinguette 2024 .
Catering and refreshments on site.

L’événement Soirée guinguette Courcoué a été mis à jour le 2026-07-07 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme