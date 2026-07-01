Soirée guinguette Courcoué
vendredi 24 juillet 2026 · Courcoué
Informations pratiques
Courcoué
Soirée guinguette
Salle des fêtes Courcoué Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Soirée festive et musicale en perspective, avec Cédric de Sono-Dance.
Restauration et buvette sur place.
Soirée festive et musicale en perspective, avec Cédric de Sono-Dance.
Restauration et buvette sur place. .
Salle des fêtes Courcoué 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 17 67 70 52
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English :
A festive, musical evening, including the election of Mister Guinguette 2024 .
Catering and refreshments on site.
L’événement Soirée guinguette Courcoué a été mis à jour le 2026-07-07 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme