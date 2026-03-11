Soirée guinguette Le Bourg Dun-les-Places

Soirée guinguette

Le Bourg Dans la Cour de l’école Dun-les-Places Nièvre

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-09-11 23:59:00

2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11

A partir du 23 mai Tous les vendredis soirs (en fonction de la météo…)

Musique, pétanque, détente, bonne ambiance

Buvette et petite restauration avec la participation de la boulangerie Au p’tit délice (réservation conseillée burgers, quiches, pizzas …) .

Le Bourg Dans la Cour de l’école Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 23 62 mairie.dunlesplaces@wanadoo.fr

