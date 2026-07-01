Informations pratiques

Jarny

Soirée guinguette

8 rue Emile Bouchotte Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 19:30:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Dans le cadre des dimanches d’été à Moncel, organisés par la Mairie de Moncel, venez découvrir:

Le concert de Lafamidoré

Animation DJ

Entrée libreTout public

0 .

8 rue Emile Bouchotte Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 27 20 servicejeunesse@jarny.fr

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English :

As part of the “Moncel Summer Sundays” series, organized by the Moncel Town Hall, come and enjoy:

A concert by Lafamidoré

DJ set

Free admission

L’événement Soirée guinguette Jarny a été mis à jour le 2026-07-02 par MILTOL