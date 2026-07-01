UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Jarny

Soirée guinguette Jarny

samedi 25 juillet 2026 · Jarny

Soirée guinguette Jarny

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
8 rue Emile Bouchotte
Ville
54800 Jarny
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Jarny

Soirée guinguette

8 rue Emile Bouchotte Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Dans le cadre des dimanches d’été à Moncel, organisés par la Mairie de Moncel, venez découvrir:

Le concert de Lafamidoré
Animation DJ

Entrée libreTout public
0  .

8 rue Emile Bouchotte Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 27 20  servicejeunesse@jarny.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the “Moncel Summer Sundays” series, organized by the Moncel Town Hall, come and enjoy:

A concert by Lafamidoré
DJ set

Free admission

L’événement Soirée guinguette Jarny a été mis à jour le 2026-07-02 par MILTOL