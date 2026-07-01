Soirée guinguette Jarny
samedi 25 juillet 2026 · Jarny
Informations pratiques
Jarny
Soirée guinguette
8 rue Emile Bouchotte Jarny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Dans le cadre des dimanches d’été à Moncel, organisés par la Mairie de Moncel, venez découvrir:
Le concert de Lafamidoré
Animation DJ
Entrée libreTout public
0 .
8 rue Emile Bouchotte Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 27 20 servicejeunesse@jarny.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the “Moncel Summer Sundays” series, organized by the Moncel Town Hall, come and enjoy:
A concert by Lafamidoré
DJ set
Free admission
L’événement Soirée guinguette Jarny a été mis à jour le 2026-07-02 par MILTOL