Soirée guinguette Lées-Athas
Soirée guinguette Lées-Athas samedi 4 juillet 2026.
Lées-Athas
Soirée guinguette
Salle des fêtes Lées-Athas Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 23:59:00
Date(s) :
2026-07-04
Le Goût des rencontres propose une soirée guinguette repas dansant avec le groupe Swing en Bulle.
Sur réservation. .
Salle des fêtes Lées-Athas 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 36 43 12
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English : Soirée guinguette
L’événement Soirée guinguette Lées-Athas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Haut-Béarn