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Soirée guinguette Lées-Athas

Soirée guinguette Lées-Athas

Soirée guinguette Lées-Athas samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 64490 Lées-Athas

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Lées-Athas

Soirée guinguette

Salle des fêtes Lées-Athas Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 23:59:00

Date(s) :
2026-07-04

Le Goût des rencontres propose une soirée guinguette repas dansant avec le groupe Swing en Bulle.
Sur réservation.   .

Salle des fêtes Lées-Athas 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 36 43 12 

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English : Soirée guinguette

L’événement Soirée guinguette Lées-Athas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Haut-Béarn