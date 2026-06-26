Soirée guinguette Néant-sur-Yvel
Soirée guinguette Néant-sur-Yvel jeudi 9 juillet 2026.
Néant-sur-Yvel
Soirée guinguette
Camping de Brocéliande Néant-sur-Yvel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-09
Tous les mercredis de l’été , à 19h, le camping de Brocéliande organise une soirée guinguette avec concert et repas (moules frites ou végétarien cuisine bio et circuit court). Dépaysement assuré! .
Camping de Brocéliande Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 6 09 06 07 67
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English :
L’événement Soirée guinguette Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-06-26 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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