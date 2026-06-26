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Soirée guinguette Néant-sur-Yvel

Soirée guinguette Néant-sur-Yvel jeudi 9 juillet 2026.

Adresse
Camping de Brocéliande
Ville
56430 Néant-sur-Yvel
Département
Morbihan
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Néant-sur-Yvel

Soirée guinguette

Camping de Brocéliande Néant-sur-Yvel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-07-09

Tous les mercredis de l’été , à 19h, le camping de Brocéliande organise une soirée guinguette avec concert et repas (moules frites ou végétarien cuisine bio et circuit court). Dépaysement assuré!   .

Camping de Brocéliande Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 6 09 06 07 67 

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English :

L’événement Soirée guinguette Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-06-26 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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