Néant-sur-Yvel

Soirée guinguette

Camping de Brocéliande Néant-sur-Yvel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-09

Tous les mercredis de l’été , à 19h, le camping de Brocéliande organise une soirée guinguette avec concert et repas (moules frites ou végétarien cuisine bio et circuit court). Dépaysement assuré! .

Camping de Brocéliande Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 6 09 06 07 67

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English :

L’événement Soirée guinguette Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-06-26 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande