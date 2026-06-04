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Soirée guinguette Saint-Amand-Jartoudeix

Soirée guinguette Saint-Amand-Jartoudeix

Soirée guinguette Saint-Amand-Jartoudeix samedi 11 juillet 2026.

Ville : 23400 Saint-Amand-Jartoudeix

Département : Creuse

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Saint-Amand-Jartoudeix

Soirée guinguette

Saint-Amand-Jartoudeix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Soirée guinguette organisée par Saint-Amand en Fête.

Au menu à 22€
Entrée
– Cuisse de veau frites
Fromage
Dessert

Réservation obligatoire et paiement à la réservation.   .

Saint-Amand-Jartoudeix 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 98 38 49 

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English : Soirée guinguette

L’événement Soirée guinguette Saint-Amand-Jartoudeix a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Creuse Sud Ouest

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