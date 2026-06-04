Soirée guinguette Saint-Amand-Jartoudeix
Soirée guinguette Saint-Amand-Jartoudeix samedi 11 juillet 2026.
Saint-Amand-Jartoudeix
Soirée guinguette
Saint-Amand-Jartoudeix Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Soirée guinguette organisée par Saint-Amand en Fête.
Au menu à 22€
Entrée
– Cuisse de veau frites
Fromage
Dessert
Réservation obligatoire et paiement à la réservation. .
Saint-Amand-Jartoudeix 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 98 38 49
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English : Soirée guinguette
L’événement Soirée guinguette Saint-Amand-Jartoudeix a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Creuse Sud Ouest
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