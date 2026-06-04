Saint-Amand-Jartoudeix

Soirée guinguette

Saint-Amand-Jartoudeix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Soirée guinguette organisée par Saint-Amand en Fête.

Au menu à 22€

Entrée

– Cuisse de veau frites

Fromage

Dessert

Réservation obligatoire et paiement à la réservation. .

Saint-Amand-Jartoudeix 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 98 38 49

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English : Soirée guinguette

L’événement Soirée guinguette Saint-Amand-Jartoudeix a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Creuse Sud Ouest